Ein 67-jähriger Hohen Neuendorfer erhielt am Montagnachmittag einen Telefonanruf von einem unbekannten Mann, der sich als Polizeibeamter vorstellte.Pfiffiger Rentner beendet GesprächDieser gab gegenüber dem Senior an, dass in der Nähe Personen festgenommen worden seien, die auch die Daten des 6...