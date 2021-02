Paketbetrug ist die neuste Masche Krimineller, um sich auf Kosten ahnungsloser Opfer zu bereichern. Die Polizei registrierte in den vergangenen Wochen verstärkt solche Vorfälle in Oberhavel.Allein im Januar gab es im Kreis acht Anzeigen. „In einem Fall wurden sogar neun Pakete an eine Adresse ge...