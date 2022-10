Die Fälle von Motorrad-Diebstähle in Glienicke/Nordbahn häufen sich. Nachdem die Polizei in dieser Woche bereits gemeldet hat, dass Kriminelle es auf Maschinen der Marken KTM und BMW abgesehen hatten, ist nun ein weiterer Fall bekannt geworden. „Der Diebstahl einer Suzuki GSX-R 125 im Revier He...