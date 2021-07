Der stets freundliche und schnellsprechende Filmexperte Knut Elstermann ist am 31. Juli ab 16 Uhr zu Gast in der Friedrich-Wolf-Gedenkstätte, Alter Kiefernweg 5, in Lehnitz. Dabei wird der Radio- und Fernsehmoderator nicht nur über sein Filmwissen plaudern. Denn Knut Elstermann ist auch Buchautor....