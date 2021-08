Die Historie des ehemaligen Umformerwerks in Neulöwenberg am Bahnhaltepunkt Löwenberg (Mark) reicht weit in die Zeit der DDR zurück. Es wurde am 15. Dezember 1983 in Betrieb genommen und war für die Einspeisung des Stroms in die Leitungen auf der Bahnstrecke von Berlin zur Ostsee verantwortlich....