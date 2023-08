Schilder, die auf eine Straßensperrung auf der L21 hinter Liebenwalde hinweisen, sorgten am Mittwoch (30. August) für Verwirrung und Frust. Der Landesbetrieb Straßenwesen liefert eine Erklärung.

Diverse Anfragen zu der plötzlichen Beschilderung in Liebenwalde gingen am Mittwoch in der Redaktion ...