Etwa 5000 Oranienburgerinnen und Oranienburger im Alter zwischen 14 und 26 Jahren erhielten in den vergangenen Tagen Post vom Bürgermeister und dem Jugendbeirat der Stadt Oranienburg. Alexander Laesicke und das Gremium rufen zur Beteiligung auf. Gesucht werden junge Menschen, die sich im Jugendbeirat engagieren wollen. Sie können sich bis zum 3. Januar 2021 mit einem dem Brief beigefügten Formular für das Jugendforum bewerben. ,,Die Stadt braucht unbedingt mehr engagierte und motivierte Jugendliche, die sich gegenüber Politik und Verwaltung für die Interessen der Jugendlichen einsetzen”, sagt das Jugendbeiratsmitglied Lion Inhülsen.

Online-Abstimmung im März

Sollten sich mehr als 15 Kandidierende melden, findet zwischen dem 15. und 21. März 2021 eine Online-Abstimmung statt. Die Kandidaten sollen ab Februar auf der der Homepage des Jugendbeirats vorgestellt werden.

Die Benennung der Jugendbeiratsmitglieder erfolgt dann durch die Stadtverordnetenversammlung. Der Beirat wird alle zwei Jahre neu gewählt. Der Jugendbeirat bekommt Rede-, aber kein Stimmrecht in den Fachausschüssen der Stadtverordnetenversammlung, kann dort also direkt Interessen formulieren und Fragen stellen. Daneben findet alle zwei Jahre ein Jugendforum zur Beteiligung statt, bei dem die Interessen Jugendlicher und junger Erwachsenen diskutiert werden.

Ein Ergebnis dieser Jugendbeteiligung ist die Einrichtung eines Jugendcafés in der der Bernauer Straße. Die dafür vorgesehenen Räume in einer ehemaligen Bankfiliale an der Ecke Stralsunder Straße hat die Woba auf Wunsch der Stadt zur Verfügung gestellt. Wann die Räume genutzt werden können, ist allerdings wegen der fehlenden Freigabe durch die Baubehörde des Kreises weiterhin ungewiss.

Vernetzen, beraten, Themen voranbringen

Lion Inhülsen, Schüler des Louise-Henriette-Gymnasiums, wirbt für die Beteiligung junger Menschen. „Wir bieten engagierten Jugendlichen die Möglichkeit, sich zu vernetzen, zu beraten und letztlich gemeinsam für ihre Interessen und für Jugendbeteiligung einzustehen.“ Die Mitglieder treffen sich alle zwei Wochen und bereiten sich auf die kommunalpolitischen Themen und kommenden Projekte vor. „So werden wir an demokratische Prozesse herangeführt“, sagt Leon Inhülsen. Der Jugendbeirat habe auch schon eigene Veranstaltungen organisiert, ergänzt Paula Hangleuter und nennt die Generation Youth Partys und eine Befragung der Bürgermeisterkandidaten als Beispiel.