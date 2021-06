Solange Dörfer nicht komfortabel an das Nahverkehrsnetz angeschlossen sind, wird es Pendler geben, die mit dem Auto zum nächstgelegenen Bahnhof fahren. Die Folge: zugeparkte Anliegerstraßen. Deshalb soll jetzt am S-Bahnhof Mühlenbeck-Mönchmühle ein Parkhaus gebaut werden. Doch die Kritik an de...