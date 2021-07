Der am Montagabend (19. Juli) gegen 22 Uhr in Friedrichsthal gefundene Leichnam einer 26-jährigen Oranienburgerin wird am Mittwoch (21. Juli) von der Gerichtsmedizin obduziert. Bereits am Dienstag hatten Polizei und die Staatsanwaltschaft Neuruppin mitgeteilt, dass die äußeren Anzeichen auf ein T...