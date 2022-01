Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Neuruppin hat die Anklage der Staatsanwaltschaft gegen Kurt L. wegen Mordes an Bianca S. am Mittwoch (19. Januar) zugelassen. Damit kommt es schon in Kürze zur Hauptverhandlung gegen den 29-Jährigen, der sich seit seiner Verhaftung am 27. Juli in Untersuch...