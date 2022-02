Im Mordporzess gegen den Angeklagten Kurt L. aus Oranienburg hat am Mittwoch der psychiatrische Gutachter über den vermeintlichen Mörder gesprochen. Außerdem wurden die Analysen von DNA-Spuren am Tatort, am Mordwerkzeug und an der Leiche von Bianca S. verlesen. © Foto: Klaus D. Grote