Nach dem gewaltsamen Mord an der jungen Frau aus Oranienburg, fand nun die Beisetzung statt. Am Freitag wurde Bianca S., die am 19. Juli von vier Männern in einem ehemaligen Nazi-Bunker im Wald in Friedrichsthal tot aufgefunden wurde, mit einer Urnenbeisetzung auf dem Friedhof Oranienburg von Fam...