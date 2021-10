Die Staatsanwaltschaft Neuruppin will bis spätestens Januar Anklage gegen den 29-jährigen Ex-Freund der getöteten Bianca S. aus Oranienburg erheben. Der Beschuldigte wurde unter dringendem Tatverdacht am 27. Juli festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft. Kurt L. soll seine ehemalige Fr...