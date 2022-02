Zweiter Tag im Mordprozess vor dem Landgericht Neuruppin: Der Angeklagte wartet in Handschellen auf den Beginn der Verhandlung. Er soll seine Ex-Freundin in Oranienburg getötet haben. Während des Prozesses hat er sich bisher nicht zum Vorwurf geäußert. In den Vernehmungen durch die Polizei stritt der 29-Jährige die Tat ab. © Foto: Klaus D. Grote