Am Ende hatte sich das stundenlange Warten im Regen vor dem Oranienburger Schloss doch gelohnt. Michael Patrick Kelly kam kurz heraus, sprach mit den Fans und ließ sich fotografieren. Zuvor eröffnete der Sänger und Künstler, bekannt geworden als Mitglied der 90er-Jahre Sensation „Kelly Family“, im Regionalmuseum (Remo) die Ausstellung „Peacebell“.

Hauptberuflich ist er Berufsmusiker. Einem jüngeren Publikum dürfte Michael Patrick Kelly als Coach bei „The Voice of Germany“ oder durch seinen Hit „iD“ bekannt sein. „Nebenbei mach ich bildende Kunst“, sagte der 42-Jährige zur Ausstellungseröffnung, die nur einem geladenen Publikum vorbehalten war . Sein Kunst- und Sozialprojekt „Peacebell“ entstand vor drei Jahren. „Im Ersten und Zweiten Weltkrieg wurden rund 150.000 Kirchenglocken beschlagnahmt“, sagte er. Sie wurden eingeschmolzen und zu Kriegswaffen gegossen.

Teurer Kriegsschott und eine Ehre

Er dreht die Geschichte um und lässt aus Kriegsschott Friedensglocken gießen. Die Idee dahinter sowie die Herstellung erklärt die Ausstellung – sie ist Teil der Interkulturellen Woche im Landkreis – in mehreren Räumen. So kommt der Kriegsschrott meist von Sammlern. „Der ist überraschend teuer“, so Kelly. Auch die große „Peacebell“, die er zu Konzerten anschlägt, ist zu sehen. Vor einer ganzen Weile war sie in München im Einsatz. „Auf dem Königsplatz habe ich sie geschlagen – vor 10.000 Menschen. Wenn dann alle mal für eine Minute die Klappe halten, ist das absolut bewegend“, sagte Kelly.

Von der Ausstellung im Regionalmuseum, die er selbst zum ersten Mal besichtigte, war er begeistert. Sein Projekt und seine Kunst seien auf so „großartige und würdige Art“ in Szene gesetzt worden. „Das ist eine Ehre für mich.“ Lob und Anerkennung als Musiker sei er durchaus gewohnt. „Aber so etwas, wie hier, das ist ein großes persönliches Geschenk.“ Das Projekt passe zudem gut zu einer Stadt wie Oranienburg, die nach wie vor mit den Folgen des Zweiten Weltkrieges zu kämpfen hat.

„Kelly Family“-Star will Menschen verbinden

Sozialdezernent Matthias Rink bedankte sich beim Künstler. Und bei zwei Personen, ohne welche die Ausstellung in der Form nicht möglich gewesen wäre: Kuratorin Ulrike Rack und Museumstechniker Torsten Lippert. Sie sorgten für die Anordnung der Exponate und die richtige Präsentation.

Kelly hofft, mit der Ausstellung auch Kinder und Jugendliche zu erreichen. Er setzt auf Bildung. Darauf, dass Kinder erfahren, „was unsere Historie ist und was wir nicht wiederholen sollten“. Die Idee der Friedensglocke soll wie ihr Klang Wellen schlagen, nicht nur Teil seiner Rock-Show auf der Bühne sein. „Es soll unabhängig von mir funktionieren.“

Anfang der 90er-Jahre gastierte die „Kelly Family“ in Oranienburg

Menschen verbinden – das ist eines der Ziele der Ausstellung. „Unterschiede sind kein Problem, sondern eine Bereicherung“, sagte er, der selbst in sieben Ländern groß geworden ist und mehr als 40 bereist hat bisher. „Die Regionen und politischen Strukturen sind überall anders, aber der Mensch bleibt gleich.“

Für Oranienburg – bevor er mit seiner Familie berühmt wurde, gab er Anfang der 90er-Jahre ein Konzert auf dem Bötzower Platz – hatte er ein besonderes Geschenk dabei. Von den Friedensglocken gibt es 499 kleine Varianten. Die Kunst-Unikate werden verkauft, der Erlös fließt in ein Projekt in Israel. „Eine Glocke möchte ich euch schenken als kleine Erinnerung.“ Matthias Rink nahm überrascht und dankend an. „Das ehrt uns sehr.“

Tickets für die Ausstellung gibt es nur online

Geöffnet ist die Ausstellung im Remo, das sich im Schloss Oranienburg, Schlossplatz 1 befindet, immer dienstags bis sonntags jeweils von 10 bis 17.30 Uhr. Tickets können ausschließlich online unter www.oberhavel.de/remo erworben werden. Ein Kartenverkauf vor Ort findet nicht statt.

Ein Raum der Ausstellung zeigt übrigens Werke des Malers Michael Patrick Kelly. „Mein Thema ist auch hier der Frieden“, sagte er. Kunstkritiker würden die Werke eindimensional und kindlich nennen. „Wenn ein Kunstkritiker sagt, das könne doch jedes Kind, ist die Antwort: Aber nicht jeder Erwachsene“, scherzte der Künstler.