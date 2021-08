Blickt der geneigte Konzertbesucher auf die vergangenen anderthalb Jahre zurück, dürfte der Rückblick nicht lange andauern – die Corona-Pandemie legte die Kultur- und Veranstaltungsbranche lahm. So langsam geht es aber bergauf für Liebhaber von Live-Musik. Für Oranienburg haben sich jetzt drei Schwergewichte der Pop- und Rockmusik angekündigt.

Eigentlich sollten einige Konzerte schon im vergangenen Jahr stattfinden. „Nach einigen Verschiebungen sind wir, aufgrund der aktuellen brandenburgischen Coronaschutzverordnung sehr positiv gestimmt,dass in diesem Sommer 2021 noch folgende Künstler im Rahmen des wunderschönen Ambientes auftreten werden“, teilt der Veranstalter der HMG Events GmbH nun mit. Es geht um folgende Musikschaffende: Stahlzeit, Matthias Reim und Ute Freudenberg.

Feuer mit Stahlzeit

Stahlzeit sind mit ihrer „Schutt und Asche“-Tour am Freitag, 10. September, auf dem Schlossinnenhof zu hören, aber vor allem zu sehen. Die Rammstein-Tribute-Band legt wie die Vorbildband wert auf eine gute Show mit Effekten und Feuer. Einlass ist ab 19 Uhr, das Konzert soll um 20.30 Uhr beginnen. Die Karte kostet 37,90 Euro.

Etwas heftiger unterwegs als Reim und Freudenberg: Stahlzeit hat sich dem Rammstein-Rock verschrieben.

© Foto: Jana Breternitz

Kommt nicht alleine nach Oranienburg: Jugendliebe-Sängerin Ute Freudenberg hat Christian Lais dabei.

© Foto: Martin Schutt/dpa Nicht unbedingt ruhiger, aber dafür etwas schlagerlastiger wird es einen Tag später am Sonnabend, 11. September. Matthias Reim, inzwischen 63 Jahre alt, hat sich für ein Open-air-Konzert angekündigt. Mit dabei hat er sicher auch seinen größten Hit „Verdammt, ich lieb’ dich“. Das Konzert war eigentlich für den 5. September 2020 angekündigt. Wer damals Karten gekauft hat, muss sich nicht sorgen: Sie behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit. Wer Reim sehen will, muss etwas tiefer in die Tasche greifen als bei Stahlzeit: Die Karte kostet 46,90 Euro.

Den Konzertsommer abschließen werden am Sonntag, 12. September, Ute Freudenberg, die mit „Jugendliebe“ 1978 den größten Erfolg ihrer Karriere feierte. Sie hat sich zusammen mit Christian Lais angekündigt. Das Konzert beginnt um 18 Uhr, Einlass ist eine Stunde früher. Die Karte kostet je nach Sitzplatzwahl zwischen 38,45 und 53,85 Euro. Karten für alle Konzerte gibt es unter www.hmg-concerts.de

Und es geht weiter: Der Veranstalter bringt im kommenden Jahr Fury in the Slaughterhouse nach Oranienburg (Konzert am 29. Juli 2022). Zudem werden die im vorigen Jahr abgesagten und verschobenen Konzerte von Bonnie Tyler am 31. Juli 2022 und das Konzert von Katie Melua am 3. August 2022 nachgeholt.