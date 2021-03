Mehr Grün und eine weitere Bank für das Wohngebiet am Friedrichsauer Ring in Bergfelde haben Hohen Neuendorfs Stadtverordnete in ihrer Januar-Sitzung verabschiedet. Eine einzelne Bank steht bisher gegenüber den Hausnummern 11 und 12, ein paar Meter davor ein junger Baum, der am 3. Oktober im Rahmen des „Einheitsbuddelns“ in die Erde gesetzt worden ist. Nach einem Vor-Ort-Termin haben die Bündnisgrünen den Antrag eingebracht, das Umfeld dort ökologisch und sozial aufzuwerten und die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Dies wurde einstimmig mit einigen Enthaltungen befürwortet.

Immer dieselben Leute auf der Bank

Doch jetzt regt sich Widerstand unter den Nachbarn im Wohngebiet, die genau das nicht wünschen. Ihre Namen möchten die drei älteren Leute nicht nennen (sie sind der Redaktion bekannt), weil sie den Unmut derjenigen Nachbarn fürchten, die täglich auf dieser Bank sitzen. Sie sehen eine zweite Bank überhaupt nicht als Vorteil und würden am liebsten auch die eine noch wegnehmen lassen.

„Das sind nämlich immer dieselben vier, fünf Leute, die da sitzen, morgens, mittags und nochmal nachmittags“, sagt eine 62-jährige Anwohnerin. Angenehm sei das nicht: „Morgens um acht können Sie die Uhr nach dem Gekläff der dazugehörigen Hunde stellen.“

„Auf einer zweiten Bank würden tagsüber trotzdem immer nur dieselben paar Leute sitzen“, ist sie sicher, zumal das nahe Umfeld durch Hinterlassenschaften und Markierungen der Hunde verschmutzt sei. Abends kämen dann vielleicht Jugendliche, die sich sonst auf dem nahen Spielplatz treffen. Die Hundebesitzer seien auch alles ältere Leute wie sie selbst.

Lieber eine Bank, wo noch keine steht

„Jeder, der da vorbeigeht, wird erst mal angekläfft“, sagt auch eine 81-jährige Bewohnerin aus dem Wohngebiet, die viel in Bergfelde spazieren geht. „Wenn ich die Hunde-Clique da sitzen sehe, gehe ich schon woanders lang, weil ich immer das Gefühl habe, ich werde erst taxiert und dann reden sie über mich.“ Sie spricht sich eher dafür aus, mal eine Bank zum Ausruhen in einer Gegend aufzustellen, wo in Bergfelde noch keine seien, beispielsweise an der Hochwaldallee.

Ein weiterer Nachbar sieht auch andere Bänke in der Umgebung kritisch. So sei es auf der Birkenwerderstraße eigentlich unmöglich, sich hinzusetzen: „Im Rücken hat man die B 96 a und vorne fahren einem die Radfahrer auf dem Radweg fast die Füße ab.“

Das Grün würde auch Wildschweine anlocken

Alle drei weisen zudem auf die Wildschweinplage hin, von der Bergfelde und auch dieses Wohngebiet schon mehrfach heimgesucht worden ist. Statt Rasen oder Blumen würde sich der 71-Jährige deshalb eher noch ein paar Bäume oder eine halbhohe Hecke wünschen, aber jedenfalls nicht noch, dass Geld aus dem Haushalt für eine weitere Bank ausgegeben werde. Jedenfalls appelliert er an die Stadtverordneten, ihren Beschluss noch einmal zu überdenken. „Wenn das eine Petition unter den Anwohnern wäre und viele dafür, dann würden wir gar nichts sagen“, meint der Senior. „Aber wir glauben nicht, dass da wirklich viele Anwohner gefragt worden sind.“

Stadtverwaltung plant Umsetzung im Mai

An die Stadtverordneten haben sie sich mit ihrem Anliegen allerdings noch nicht gewendet. Die Stadtverwaltung sieht sich vorerst an den Beschluss gebunden und geht davon aus, dass Bank und Grün voraussichtlich im Mai in Angriff genommen werden, sagte Sprecherin Susanne Kübler auf Nachfrage. „Solange wir von den Stadtverordneten nichts anderes hören, setzen wir es um.“