Naturfreunde trafen sich am Sonnabend zu einem Arbeitseinsatz am Zernsdorfer Weg in Stolpe. Die alte Obstbaumallee wurde behutsam und fachgerecht beschnitten sowie von störendem Aufwuchs befreit. Hier besprechen Kathrin Schlegel (links) von der Initiative Vielfalt für das Stolper Feld und die Biologin Martina Wagner aus Birkenwerder den Einsatz. © Foto: Jürgen Liebezeit