Zuletzt hieß es, seiner Frau Ingrid gehe es nicht mehr so gut. Vielleicht war es das. Vielleicht war aber auch einfach seine Kraft am Ende und sein Leben gelebt. Dr. Ulrich Tornow ist am 1. Juli im Alter von 90 Jahren gestorben.

Um seine Gesundheit hat Ulrich Tornow mehr als einmal im Leben tapfer g...