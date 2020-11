Der symbolische Spatenstich zur Reaktivierung der Heidekrautbahn durch Schildow und Mühlenbeck findet am 2. Dezember am S-Bahnhof Berlin-Wilhelmsruh statt. Das teilte der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) am Mittwoch nach einer Videokonferenz der beteiligten Länder und Projektpartner mit. D...