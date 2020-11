„Mit Genuss hinein!“ ruft Lutz Grundmann am Mittwoch, dem 11.11., um 11 Uhr 11 über den Schlossplatz in Oranienburg. Sekunden zuvor hat er Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) den Rathausschlüssel abgenommen. Grundmann, Präsident des Lehnitzer Karnevals Klub (LKK), herrscht jetzt in...