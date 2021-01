Zum ersten Mal hat die Botschaft Israels in Berlin zusammen mit dem Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum in Oranienburg ein Zeitzeugengespräch per Videokonferenz geführt. Am Mittwoch, dem Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus, sprachen Schüler des Kurses für Politische Bildung von Schulle...