Eigentlich ist die Zeit, in der Eichenprozessionsspinner ihre Nester bauen, Anfang Juli vorbei. Doch gerade in den S-Bahn-Gemeinden tauchten in vergangenen Tagen immer wieder die Gespinste auf. Die Härchen der Raupen können bei Menschen und Tieren gefährliche Allergien auslösen.

Die feinen Haare ...