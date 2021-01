Er ist ein erfolgreicher Wissenschaftler (Chemiker) und Unternehmer, der seit mehr als 40 Jahren für den Betrieb lebt und kämpft, in dem er 1977 Forschungsleiter und 1987 Direktor wurde. Am Sonntag feiert Orafol-Chef Dr. Holger Loclair, am 24. Januar 1951 im mecklenburgischen Penzin geboren, seinen 70. Geburtstag. Natürlich denkt der Jubilar noch lange nicht ans Altenteil.

Wilde Wendejahre

Als ehrgeiziger junger Chemiker bringt er frische Ideen mit und entwickelt neue Technologien im einstigen VEB-Spezialfarben Oranienburg, der damals in beengten Verhältnissen in der Krebststraße, einem Wohngebiet, ansässig ist. Eine schrumpffähige, hitzeaktivierbare Folie für den Flugzeugbau wird hergestellt und noch vor der politischen Wende über eine Westberliner Firma weltweit vertrieben. Das patentierte Produkt beschert dem VEB begehrte Devisen. Eine 1988 angeschaffte Beschichtungsmaschine des Hamburger Unternehmens Kröhnert sichert das Überleben des Betriebs in den wilden Wendejahren, in denen viele Firmen abgewickelt werden.

Disziplin und Bauchgefühl

Tatendrang, Durchhaltevermögen und die Fähigkeit, sich auch in komplizierten und vermeintlich ausweglosen Situationen nicht unterkriegen zu lassen, hat Loclair wohl von seinen hugenottischen Vorfahren geerbt. Für den zweifachen Familienvater sind sie bis heute Fundamente des Erfolgs. Auch Disziplin gehört dazu. Und nicht zuletzt konnte und kann sich Loclair auf sein gutes Bauchgefühl immer verlassen. Das ist schon zu VEB-Zeiten der Fall, als er den Oranienburger Betriebsteil unter dem Radar des Kombinats recht eigenständig und erfolgreich entwickeln kann. Das gilt erst recht, als 1990 der Kombinatsdirektor einen Neuanfang als Kombinat will, Loclair aber weitsichtig auf Eigenständigkeit setzt.

Mit Innovationen an die Spitze

Vertrauen – seine Belegschaft weiß er hinter sich weiß, einen Überbrückungskredit erkämpft er und den Betriebsteil Oranienburg kann er – zum Glück ohne die Treuhand – in einem nur sehr kleinen Zeitfenster privatisieren. Möglich macht das die Hilfe von Klaus Schmidbaur, Gesellschafter eines Berliner Klebebandherstellers, der Orafol 1991 übernimmt. Schmidbaur erkennt das Potenzial, das in dem Oranienburger Unternehmen und seinem umtriebigen, stets auf Forschung und Innovation pochenden Leiter steckt.

Oranienburg bleibt Stammsitz

Das ist zunächst zweifellos schmerzhaft, weil es mit der Entlassung der halben Belegschaft von rund 60 Leuten verbunden ist. Loclairs Ziel bleibt es aber immer, das Werk zu retten und auszubauen. Aufbruchstimmung kommt 1995 auf, als Orafol im Oranienburger Gewerbepark Nord endlich einen Standort gefunden hat und die ersten neuen Produktionsgebäude errichten kann. Ein beispielloser Aufbau mit sich jährlich abwechselnden Grundsteinlegungen und Richtfesten beginnt und ist bis heute nicht ganz abgeschlossen, auch wenn langsam die Flächen für weitere Expansionen am Stammsitz Oranienburg knapp werden.

Expansion in die USA

Ein glückliches Händchen beweist Loclair 2005, als er im US-Bundesstaat Georgia eine eigene Produktionsstätte errichten lässt, um nicht länger den Schwankungen von Wechselkursen ausgesetzt zu sein und den amerikanischen Markt besser bedienen zu können. Welches ostdeutsche Unternehmen kann auf eine derartige steile Karriere verweisen? Unterdessen sind weitere Betriebe und Standorte in Amerika, Asien und Australien hinzugekommen. Orafol, einer der Weltmarktführer seiner Branche, vertreibt seine grafischen, reflektierenden und optischen Produkte sowie Industrieklebebänder auf allen Kontinenten und in mehr als 100 Ländern.

Rund 2500 Mitarbeiter weltweil

In Oranienburg, wo das Unternehmen bisher mehr als 550 Millionen Euro investiert hat, stehen zirka 1100 Mitarbeitende in Lohn und Brot. Weitere technische Fachkräfte werden von Oranienburgs größtem Arbeitgeber ständig gesucht. Weltweit arbeiten rund 2500 Beschäftigte für Orafol mit einem Gesamtumsatz von mehr als 620 Millionen Euro im Jahr 2019. Vor einem Jahr wurde Orafol in die Hall of Fame der Top-500 deutschen Familienunternehmen aufgenommen.

Erfolgreicher Ostdeutscher in Übersee

Das ist eine Würdigung für das beispiellose Lebenswerk Holger Loclairs, der damit eindrucksvoll bewiesen hat, dass Ostdeutsche nicht nur in ihrer Heimat, sondern auch in Übersee erfolgreich unternehmerisch tätig sind, und sich auch einer sozialen und ökologischen Verantwortung verpflichtet fühlen. Holger Loclair weiß nur zu gut, dass diese Oranienburger Erfolgsgeschichte ohne die vielen fleißigen Frauen und Männer in dem Unternehmen nicht möglich wäre. Dafür ist er allen dankbar, wenn er aus der obersten Etage des schmucken Orafol-Hauptquartiers auf das große Betriebsgelände schaut. Er ist und bleibt der weitsichtige Steuermann des Konzerns, auch wenn er langsam mehr Verantwortung auf andere Schultern delegiert. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.