Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) soll am 6. Mai erneut Fragen des Holding Untersuchungsausschusses beantworten. Der Ausschussvorsitzende Daniel Langhoff (FDP) kündigte zudem an, dass über ein weiteres Gutachten gesprochen werde, das die Holding selbst in Auftrag gegeben hatte, aber er...