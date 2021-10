30 Jahre Stadtwerke auf dem Schlossplatz in Oranienburg: Am 27. Juni 2021 schnitten Geschäftsführer Allizera Assadi, Bürgermeister Alexander Laesicke und Alt-Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke (v.l.) eine Geburtstagstorte an. Die Drei verstehen sich gut. Wie es zu den Verträgen mit Assadi kam, wollte der Untersuchungsausschuss jetzt vom Alt-Bürgermeister wissen. © Foto: Elke Kögler