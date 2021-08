Vielleicht sollte nochmal schnell gefeiert und die Freiheit genossen werden, bevor die Schule wieder losgeht: Die Polizei hat am späten Freitagabend in Hohen Neuendorf eine große Ansammlung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen aufgelöst und des Platzes verwiesen. Etwa 300 ausschließlich junge Leute standen in dichten Trauben auf dem Rathausvorplatz, unterhielten sich, hörten Musik, rauchten und tranken offensichtlich mitgebrachten Alkohol...