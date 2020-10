In Oranienburg soll es schon bald eine weitere DHL Packstation geben. Das teilte eine Sprecherin der Deutschen Post DHL am Montag in Berlin mit. Demnach soll die neue Station mit 40 Fächern voraussichtlich ab dem 19. November am Aldi-Markt an der Germendorfer Allee im Stadtteil Eden zur Verfügung stehen. Dort sollen Kunden dann rund um die Uhr Pakete verschicken und empfangen können.

Vier Packstationen in Oranienburg

Gerade für Berufstätige seien die Packstationen eine Alternative zur Haustürzustellung, erklärte das Unternehmen. In Oranienburg gibt es weitere Packstationen in der Stralsunder Straße 10 sowie an den Star-Tankstellen an der Berliner Straße und an der Chausseestraße.