Was heute gilt, muss morgen nicht mehr aktuell sein. Derzeit überschlagen sich die Ereignisse rund um die Corona-Pandemie, Verordnungen überholen sich fast täglich. In Oberhavel bleibt die Inzidenz hoch, die Lage dynamisch. Seit Freitag sank der Wert von 512,5 auf am Dienstag 480,3. Doch mit Ents...