Die Inzidenz in Oberhavel steigt weiter an. Am Sonnabend, 8. Januar, erreichte sie mit 559,7 einen neuen Höchststand für den Landkreis. Am 31. Dezember 2021 lag der Wert bei 177. Innerhalb einer Woche kamen nun 1199 Neuinfektionen hinzu. Die jüngeren Generationen infizieren sich, während die äl...