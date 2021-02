Ein in Schildow in der Mittelstraße abgestellter Pkw Audi A 6 Avant ist in der Nacht zu Dienstag entwendet worden. Der schwarze Wagen mit den amtlichen Kennzeichen OHV-CK 991 stand am Fahrbahnrand vor einem Grundstück. Der entstandene Schaden wird auf zirka 20.000 Euro geschätzt. Nach dem Audi wird gefahndet.

Gescheitert sind Autodiebe in der gleichen Nacht allerdings in Mühlenbeck.

Schlüssel sicher aufbewahrt

Unbekannte Personen versuchten nach Angaben der Polizei, gegen 3.50 Uhr von einem Grundstück in der Schmachtenhagener Straße einen PKW Audi Avant zu entwenden. Sie versuchten, das Keyless-Go-System am Fahrzeug auszulesen, was aber misslang. Der Halter hatte den funkgesteuerten Fahrzeugschlüssel in einer abschirmenden Box im Haus gut gesichert aufbewahrt.