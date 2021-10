Kein guter Start in die Woche nach den Herbstferien: Auf der Bundesstraße B96 hat es am Montagmorgen zwischen Teschendorf und Nassenheide gekracht.

Laut Angaben der Polizei sind an dem Unfall, der gegen 7.44 Uhr gemeldet wurde, drei Autos beteiligt, vier Personen sollen verletzt sein.

Aufgrund der Unfallaufnahme ist die B96 derzeit in Richtung Nassenheide voll gesperrt. In die andere Richtung rollt der Verkehr, so die Polizei.