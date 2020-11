Diebe haben am Donnerstag versucht, in ein Einfamilienhaus an der Schmalkaldener Straße in Oranienburg einzubrechen – allerdings erfolglos.

Terrassentür sollte aufgehebelt werden

Wie die Polizei am Freitag berichtete, ereignete sich die Tat zwischen 17 und 18.15 Uhr. Die Einbrecher hätten versucht, eine Terrassentür auf der Rückseite des Gebäudes aufzuhebeln. Das sei jedoch misslungen. Dennoch belaufe sich der Sachschaden auf rund 1.000 Euro. Die Kripo ermittelt.