Ob die Einbrecher wussten, das dort etwas zu holen ist, bleibt vorerst unklar. Fakt ist, dass aus einem Haus in Glienicke Wertsachen für rund 100.000 Euro gestohlen wurden. Das berichtet Polizeisprecherin Christin Knospe am Donnerstag. Die Einbrecher waren am „hellerlichten Tag eingedrungen“, s...