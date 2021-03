Zu mehreren Verstößen wegen Alkohol und Drogen am Steuer kam es an diesem Wochenenden in Liebenwalde und Oranienburg. In Liebenwalde wurde ein Fahrer ohne Fahrerlaubnis und mit Drogen erwischt.

Fahren unter Alkoholeinfluss in Oranienburg

Polizeibeamte kontrollierten am Samstagabend um 19.20 Uhr in der Germendorfer Allee in Oranienburg einen 56-jährigen Skoda Fahrer. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,78 Promille. „Eine beweissichere Atemalkoholanalyse in der Polizeiinspektion Oberhavel bestätigte die Alkoholisierung des Fahrers“, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss eingeleitet.

Amphetamine und keine Fahrerlaubnis

Schon tags zuvor, am Freitag, unterzogen Polizeibeamte gegen 21.40 Uhr in der Zehdenicker Straße in Liebenwalde einen 21-jährigen Toyota Fahrer einer Verkehrskontrolle. „Ein Drogenschnelltest reagierte vor Ort positiv auf den Konsum von Amphetamine.“ Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme in der Polizeiinspektion Oberhavel durchgeführt.

Zudem war durch die Fahrerlaubnisbehörde bereits gegen den Fahrer die sofortige Entziehung der Fahrerlaubnis angeordnet, sodass die Weiterfahrt im Anschluss untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteln eingeleitet wurde.