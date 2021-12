In einem leerstehenden Gebäude im Bischofswerder Weg von Liebenwalde (Oberhavel) ist es am Montag, 6. Dezember, zu einem Brand gekommen. Wie Polizeisprecherin Christin Knospe von der Polizeidirektion Nord am Dienstag mitteilte, war einem Wachmann gegen 9.30 Uhr bei seiner Kontroll-Runde durchs Gel...