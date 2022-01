Es war schon dunkel als eine 50-Jährige am Sonntag gegen 17:40 Uhr in ihrem Subaru auf der Bundeststraße 96 unterwegs war. Sie kam aus der Richtung Kreuz Oranienburg und fuhr in Richtung Nassenheide, als sie plötzlich etwas überfuhr, dass auf der Fahrbahn lag. Das blieb nicht ohne Folgen.

Ihr Fahrzeug geriet außer Kontrolle, sie prallte gegen die Mittelleitplanke, kam rechts von der Fahrbahn ab und erst im Graben zum Stehen. Die Frau aus Oberhavel erlitt durch den Unfall Schmerzen und wollte anschließend selbst einen Arzt aufsuchen.

Wie sich herausstellte, hatte ein auf der Fahrbahn liegendes Stützrad eines Anhängers, den Unfalll verursacht. Damit nicht genug: Vier weitere Fahrzeuge fuhren über das auf der Fahrbahn liegende Stützrad. Die Schadenshöhe wird mit zirka 15.000 Euro beziffert. Der Pkw der 50-Jährigen musste abgeschleppt werden.