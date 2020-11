Von einem Grundstück an der Kremmener Allee in Germendorf ist in der Nacht zu Montag eine grüne Simson S51 im Wert von rund 3.000 Euro gestohlen worden. Das teilte die Polizei am Dienstag in Oranienburg mit.

Moped stand unter Carport

Das mit Lenkrad- und Seilschloss gesicherte Moped mit dem Versicherungskennzeichen 108 KLX sei unter einem Carport abgestellt gewesen, so die Polizei. Es habe eine Aufbewahrungsbox, die wie ein Bierfass aussieht, in der sich diverses Werkzeug befand.