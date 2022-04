Für einen Raub in der S-Bahn der Linie 1 auf dem Bahnhof Oranienburg sucht die Polizei jetzt Zeugen. Zwei Jungen im Alter von 16 und 17 Jahren waren am frühen Ostersonntag gegen null Uhr in die S-Bahn Richtung Wannsee eingestiegen. Unmittelbar nach ihnen stieg laut Polizeiangaben ein Mann in den Waggon zu.