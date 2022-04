Laut Martin Tölg von der Polizeiinspektion Oberhavel in Oranienburg kam es gegen 15.20 Uhr zum Unfall auf der Strecke. Ein 53-Jähriger sei aus bisher noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Sein BMW Mini prallte offenbar gegen einen Baum. Weitere Personen waren in den Unfall nicht verwickelt, so Tölg.