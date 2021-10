Er hätte gar nicht in den Borgsdorfer Einkaufsmarkt gehen dürfen, weil er dort wegen Ladendiebstahls schon Hausverbot hatte, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Das Hausverbot ignorierte ein 36-Jähriger am frühen Mittwochnachmittag aber. Da er das Geschäft in der Berliner Straße nicht verlas...