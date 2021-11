Auffällig fuhr der Lkw-Fahrer mit seinem VW Transporter am Sonnabend auf der Bundesautobahn 24 wohl nicht.

Er geriet am Sonnabend gegen 15.45 Uhr an der Anschlussstelle Kremmen vielmehr in eine sogenannte verdachtsunabhängige Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Walsleben. Das passiert dem 32-...