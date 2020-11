Der Paketdienstleister Deutsche Post DHL hat seine vierte Packstation in Oranienburg in Betrieb genommen. Sie steht seit Ende vergangener Woche am Aldi-Markt an der Germendorfer Allee im Oranienburger Stadtteil Eden mit 40 Schließfächern zur Verfügung. Dort können Pakete nun rund um die Uhr abgeholt und auch verschickt werden.

Für Paketempfang Registrierung möglich