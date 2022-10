Für die Demo „Handwerker für den Frieden“ am 1. Oktober auf dem Berliner Alexanderplatz hatten verschiedene Gruppen und das rechtsextreme Magazin „Compact“ geworben. Auch Oberhavels Kreishandwerksmeister Norbert Fischer rief zur Demoteilnahme auf. Am Montag will er in Oranienburg auf der Demo „Oberhavel steht auf“ sprechen. © Foto: Annette Riedl/dpa