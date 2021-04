Der Großbrand in Mühlenbeck vom 28. Februar 2018, bei dem auf dem Gelände des Gewerbeparks Am Jägerhof ein Millionenschaden entstanden ist, hat ein gerichtliches Nachspiel. Einer der Mieter muss sich im April vor dem Amtsgericht in Oranienburg verantworten. Nach Angaben des Gerichts wird dem Ang...