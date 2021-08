Hier besteht Handlungsbedarf. Am Ende der Straße An der Nordbahn in Borgsdorf gibt es nur einen unbefestigten Weg durch die Botanik. Er endet in Birkenwerder auf der Straße zum Waldfriedhof. Bundestagskandidatin Anne Schumacher (B90/G) konnte sich auf dem Rad davon überzeugen, wie schwierig dieser Passage zu fahren ist. © Foto: Jürgen Liebezeit