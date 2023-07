Die Zuverlässigkeit in seinem Job ist einem Paketzusteller eines Online-Versandhauses am Freitag (28. Juli 2023) zum Verhängnis geworden. Der 52-jährige Italiener wollte gegen 18.15 Uhr in der Straße Vogelsang ein Paket abgeben. Da der Empfänger nicht zu Hause war, begab er sich auf angrenzende Grundstücke, um einen Nachbarn zu finden, der die Sendung entgegennimmt.

Dies beobachteten mehrere dort Wohnende, „die damit nicht einverstanden waren“, berichtete der Erste Polizeihauptkommissar Thomas Wolter am Sonntag (30. Juli). Zu vermuten ist, dass die Nachbarn den Verdacht hegten, dass der Paketzusteller mit unlauteren Absichten die Grundstücke betrat.

Aus einer Gruppe heraus wird der Postbote bedroht und beschimpft

Eine Gruppe von Menschen – die Polizei kann deren Zahl nicht genau beziffern – versammelte sich daraufhin vor dem Haus des Paketempfängers. Aus dieser Ansammlung heraus habe ein bislang namentlich nicht bekannter Mann den Paketboten mit einem erhobenen Holzstock bedroht und gerufen: „Runter, Ausländer! Ich sorge dafür, dass du deinen Job verlierst“.

Zeugen wollen nichts gesehen haben

Der Postbote rief daraufhin die Polizei. Als der Streifenwagen vor Ort erschien, hatte sich die aufgebrachte Gruppe bereits wieder aufgelöst. Die Kripo konnte aber einige Beteiligte als Zeugen ausfindig machen und befragen. Auf die Bedrohung durch den deutschen Mann angesprochen, „wussten die nichts oder gaben an, nichts zu wissen“, berichtete Wolter. Ob das der Wahrheit entspricht, daran gibt es Zweifel.

Auch Wolter geht davon aus, dass „der Mann wahrscheinlich aus der Gegend ist.“ Der Vogelsang ist eine Nebenstraße, in die sich selten Fremde verirren dürften. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt gegen Unbekannt wegen Nötigung und verhetzender Beleidigung.