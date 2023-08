Am letzten Ferienwochenende (26./27. August 2023) dürfte es eng werden auf dem Bahnhof in Oranienburg. Und zum Start in die neue Woche wird sich die Situation eher noch zuspitzen. Verantwortlich dafür sind Einschränkungen auf der Linienführung des Regionalexpresses RE5, der zwischen Rostock beziehungsweise Stralsund über Oranienburg nach Berlin verkehrt.

Am Sonnabend und Sonntag werden alle Züge, die zwischen 9.30 und 18.30 Uhr von Stralsund kommen, in Oranienburg enden. Damit halbiert sich das Angebot nach Berlin. Nur die alle zwei Stunden von Rostock kommenden Züge des RE5 fahren über Berlin-Gesundbrunnen und Hauptbahnhof weiter nach Südkreuz. Wer in Oranienburg strandet, dem empfiehlt die Deutsche Bahn das Umsteigen in die S-Bahn S1. In der Gegenrichtung gelten dieselben Einschränkungen. Die Züge nach Stralsund starten erst in Oranienburg.

Zum Start der Woche kein Express nach Berlin

Da die Züge der Ostsee-Verbindung an den Sommer-Wochenenden in der Regel heillos überlastet sind, dürfte es auf dem Oranienburger Bahnhof zu heftigem Gedränge und teils überfüllten S-Bahnen kommen.

Noch schlimmer ausfallen kann der Start in die neue Woche, die erste nach den Sommerferien, in der die Pendlerströme traditionell wieder deutlich zunehmen.

Der Zugverkehr von und nach Berlin wird am Montag (28. August) und Dienstag (29. August) zwischen Berlin-Südkreuz und Oranienburg auf der Linie RE5 völlig eingestellt. An diesen beiden Tagen betrifft das sowohl die Züge von und nach Stralsund als auch die von und nach Rostock. Die Einschränkungen behindern auch den Berufsverkehr. Betroffen sind alle Verbindungen zwischen 7.30 und 22 Uhr.

In die Unannehmlichkeiten involviert sind auch die Reisenden, die von Oranienburg mit der Regionalbahn RB32 zum Flughafen BER fahren wollen. Freitag (25. August) bis Sonntag (27. August) „fallen zwischen 6.30 und 20.15 Uhr die meisten Züge zwischen Oranienburg und Berlin-Lichtenberg aus“, heißt es in der Mitteilung der Deutschen Bahn. Am Montag und Dienstag (28. August und 29. August) wird in diesem Abschnitt der Zugverkehr den gesamten Tag über eingestellt. Auch hier wird als Alternative auf die Verbindungen der S-Bahn verwiesen.

Auch beim zwischen Berlin, Hennigsdorf und Neuruppin verkehrenden Prignitz-Express kommt es am Sonntag (27. August) zu Einschränkungen. Regionalexpress RE6 Gesundbrunnen Hennigsdorf Kremmen Neuruppin Wittenberge Deutsche Bahn Bahnhof Zug Strecke Talent 1 Bombardier Prignitz-Exppress Regionalexpress RE6 Gesundbrunnen Hennigsdorf Kremmen Neuruppin Wittenberge Deutsche Bahn Bahnhof Zug Strecke Talent 1 Bombardier

© Foto: Klaus D. Grote

Als Grund für die viertägigen Einschränkungen verweist die Deutsche Bahn auf Arbeiten an den Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik – offensichtlich entlang der Strecke. Ein genauer Ort für die anstehenden Bauarbeiten wird nicht benannt.

Prignitz-Express verkehrt nur bis Velten

Einschränkungen an diesem Wochenende müssen auch Fahrgäste des Prignitz-Expresses RE6 und der Regionalbahn RB55 (Kremmen-Hennigsdorf) ertragen. Am Sonntag (27. August) verkehrt der Prignitz-Express nur zwischen Velten und Neuruppin. Von Velten aus gibt es einen Schienenersatzverkehr nach Hennigsdorf, der auch weiter bis Berlin-Spandau fährt. Die Regionalbahn fällt auf ihrer gesamten Länge aus. Die Strecke wird ebenfalls mit Bussen bedien, die zwischen Kremmen und Hennigsdorf verkehren.

Für Strecke Templin-Berlin keine Störungen gemeldet

Für die Regionalbahn RB12, die von Templin über Oranienburg, Berlin-Hohenschönhausen und Lichtenberg nach Ostkreuz fährt, wurden von der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) keine Einschränkungen für den Zeitraum von Sonnabend bis Dienstag angekündigt.