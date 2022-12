Vor 80 Jahren, am 16. Dezember 1942, ordnete Heinrich Himmler die Deportation aller Sinti und Roma in Europa in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau an. Die verhängnisvolle Geschichte des Massenmordes nahm ihren Lauf.

Noch immer ist die Gefahr von rechts nicht gebannt. „Man darf nicht unerwäh...