Bahnkunden, die zwischen Oranienburg und Berlin beziehungsweise Potsdam pendeln, müssen sich im Juli 2023 auf massive Einschränkungen einstellen.

In Oberhavel betroffen sind die S-Bahn-Linien S1 und S8 sowie die Regionalbahnlinien RE5, RB 6, RB 55 und RB 20.

S1

Bereits am ersten Juliwochenende fällt die S1 zwischen Hohen Neuendorf und Oranienburg aus. Von Sonnabend, 1. Juli, 5 Uhr, bis Montag, 3. Juli, 1.30 Uhr, ist ein Ersatzverkehr eingerichtet. Die S8 hat geänderte Fahrzeiten.

S8 und S1

Richtig dick kommt es Mitte Juli, dann fallen die S1 und die S8 in Oberhavel wochenlang aus. Betroffen sind die Abschnitte zwischen Frohnau und Oranienburg (S1) sowie zwischen Pankow-Heinersdorf und Hohen Neuendorf (S8). Die Sperrung beginnen am Mittwoch, 12. Juli, um 22 Uhr, und enden nach Angaben der Deutschen Bahn am Montag, 14. August, um 1.30 Uhr. Der Abschnitt zwischen Blankenburg und Schönfließ bleibt sogar bis 18. September, 1.30 Uhr, gesperrt. In der Sperrzeit fahren Busse die Bahnhöfe mit Ausnahme von Schönfließ an. Hier halten die Ersatzbusse im Dorf an der Kirche.

RB55 und RB6

Der Prignitz-Exppress (RB6)fällt an mehreren Tagen im Juli zwischen Hennigsdorf und Berlin aus.

Der Prignitz-Exppress (RB6)fällt an mehreren Tagen im Juli zwischen Hennigsdorf und Berlin aus.

Juli sind auch mehrere Regionalbahnen, die durch Oberhavel fahren, von Bauarbeiten betroffen und deshalb unterbrochen. Weil es Brückenbauarbeiten zwischen Hennigsdorf und Velten gibt, verkehren die RB 55 und die RE6 vom 6. Juli, 21 Uhr, bis zum 10. Juli, 2.35 Uhr, nicht durchgängig. Es kommt zwischen Velten und Berlin-Charlottenburg zum Ausfall der Linie RE6. Es gibt Ersatzbusse, die bis Spandau fahren. Die Züge der Linie RB 55 fallen dann zwischen Kremmen und Hennigsdorf aus und werden ebenfalls durch Busse ersetzt.

RB20

Am 7. Juli hält der RB 20 zwischen 4.45 Uhr und 21.15 nicht in Hennigsdorf. Als Ersatz fahren Busse zwischen Hennigsdorf und Hohen Neuendorf West.

Vom 12. Juli, 22 Uhr, bis zum 7. September, 18 Uhr, hält der RB20 nicht in Birkenwerder.

RB32

Der Flughafenzubringer RB32 (Terminal 5) fährt in den Nächten vom 25. zum 26. Juli und vom 29. zum 30. Juni jeweils von 21 Uhr bis 4.15 Uhr sowie vom 30. Juni, 22.30 Uhr, bis zum 2. Juli, 23 Uhr, nicht zwischen Oranienburg und Lichtenberg. Der RB32 verkehrt ebenfalls nicht vom 7. Juli, 22 Uhr, bis zum 9. Juli, 22.15 zwischen Oranienburg und Flughafen BER. Es gibt Ersatzbusse.

RE5

Am zweiten Juliwochenende (7. Juli, 21.45 Uhr, bis 9. Juli, 20.30 Uhr) fallen die meisten Züge der Linie RE5 Oranienburg und Berlin-Südkreuz aus, weil an den Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik zwischen Schönfließ und Birkenwerder gearbeitet wird. Fahrgäste der Bahn können als Ersatz die S-Bahn nutzen.

Am 23. Juli fällt der RE 5 zwischen Oranienburg und Hauptbahnhof Berlin von 20.30 Uhr bis 23.45 Uhr aus. Es gibt einen Ersatzbus, der bis Gesundbrunnen fährt.

Am 12. und 16. Juli fällt der RE5 von 22 Uhr bis 23.45 Uhr zwischen Oranienburg und Berlin aus.

Grund für die Ausfälle sind Arbeiten an den Anlagen der leit- und Sicherungstechnik zwischen Schönfließ und Birkenwerder. Die Bahn ersetzt unter anderem die vorhandene Stellwerkstechnik in Birkenwerder und Oranienburg auf der Strecke der S-Bahn-Linie S 1 durch moderne Elektronische Stellwerkstechnik (ESTW-Technik). Zudem wird das Zugsicherungssystem der Berliner S-Bahn (ZBS) eingeführt. Neue Weichenverbindungen in Hohen Neuendorf und Lehnitz ermöglichen außerdem eine flexiblere Betriebsführung.